Nuo karo pradžios rusų pajėgos Zaporižios srityje nužudė 760 civilių

„Nuo plataus masto karo pradžios okupantai prieš Zaporižios sritį surengė beveik 300 tūkst. atakų. Per jas žuvo 760 žmonių, tarp jų – 45 vaikai“, – teigiama įraše. Per šį laikotarpį, I. Fiodorovo duomenimis, daugiau kaip 6 tūkst. 700 kartų skelbtas oro pavojus.
I. Fiodorovas padėkojo gelbėtojams, kurie pirmieji atvyksta į atakų vietas ir traukia žmones iš griuvėsių, sanitarams, kovojantiems dėl žmonių gyvybių, ir savanoriams, evakuojantiems žmones iš paveiktų gyvenviečių.
Ukrainos duomenimis, rusų pajėgos praėjusią parą 562 kartus atakavo Zaporižios sritį.