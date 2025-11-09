Nušauta ne į tą namą atvykusi valytoja

Policijos pareigūnai 32 metų Marią Florindą Rios Perez (Mariją Florindą Rios Peres) negyvą rado trečiadienį prieš pat 7 val. ryto vietos (14 val. Lietuvos) laiku namo verandoje Vaitstaune, Indianapolio priemiestyje, kuriame gyvena apie 10 tūkst. žmonių, teigiama policijos pranešime spaudai. Ji priklausė valytojų komandai, kuri nuvyko ne tuo adresu, sakoma pranešime.
M. F. Rios Perez vyras Mauricio Velazquezas (Maurisijus Velazkesas) Indianapolio televizijai WRTV sakė, kad jis su žmona įvairius namus valė septynis mėnesius. M. Velazquezas teigė, kad trečiadienio rytą stovėjo kartu su ja prie namų durų, bet nesuprato, kad ji buvo nušauta, kol nukrito jam ant rankų kraujuodama.
Lėšų rinkimo puslapyje jos brolis apibūdino M. F. Rios Perez kaip keturių vaikų motiną. Penktadienį policija pranešė, kad ji buvo kilusi iš Indianapolio, tačiau šeima planuoja ją palaidoti Gvatemaloje, rašoma jos nekrologe ir brolio lėšų rinkimo puslapyje.
Institucijos šaulio tapatybės viešai neatskleidė. Penktadienio popietę policija perdavė tyrimo išvadas Buno apygardos prokurorui Kentui Eastwoodui (Kentui Istvudui), tačiau šis sakė, kad sprendimas, ar pateikti kaltinimus, nebus lengvas.
Jis teigė, kad šioje byloje labai svarbūs Indianos valstijoje galiojantys vadinamosios pilies doktrinos įstatymai. Šie įstatymai leidžia asmeniui panaudoti pagrįstą jėgą, įskaitant mirtiną, kad sustabdytų, kaip jis pagrįstai mano, neteisėtą įsibrovimą į jo būstą. Nacionalinės valstijų įstatymų leidėjų konferencijos duomenimis, panašius įstatymus turi 31 valstija.
Prokurorai yra sėkmingai pareiškę kaltinimus žmonėms kitose valstijose, kurie paleido šūvius prie savo namų, įskaitant 86 metų vyrui, kuris pašovė Ralphą Yarlą (Ralpfą Jarlą) po to, kai šis juodaodis paauglys per klaidą pasibeldė į jo duris, ir vėliau pripažino kaltę. Niujorke vyras buvo nuteistas už antrojo laipsnio žmogžudystę, nes nušovė automobilyje buvusią moterį, kuri per klaidą išvažiavo į jo namo teritoriją.
