 Nušautas Berlyne išpuolį įvykdęs teroristas

Nušautas Berlyne išpuolį įvykdęs teroristas

2026-07-26 20:40
Karolis Broga (ELTA)

Įtariamasis, kuris šeštadienio vakarą įvykdė teroristinį išpuolį „Pride“ renginio metu Vokietijos sostinėje Berlyne, sekmadienį buvo nušautas per policijos operaciją.

<span>Nušautas Berlyne išpuolį įvykdęs teroristas</span>
Nušautas Berlyne išpuolį įvykdęs teroristas / Scanpix nuotr.

Policija pranešė socialinėje platformoje „X“, kad, teisėsaugos pareigūnams suradus įtariamąjį, šis juos puolė turėdamas rankose „aštrų daiktą“.

Teigiama, kad policija nusikaltėlį rado Berlyno Spandau rajone esančioje sodų bendrijoje apie 18 val. vietos laiku, praneša BBC.

Pareigūnai iš Specialiųjų operacijų komandos (SEK) į jį šovė ir sužeidė.

Nors Berlyno ugniagesiai gelbėtojai vyrą dar bandė gaivinti, tačiau jis mirė įvykio vietoje nuo patirtų sužeidimų.

ELTA primena, kad įtariamasis 21 metų Abdulas Balloutas siejamas su teroristine grupuote „Islamo valstybė“ (IS).

Šeštadienio jo vairuojamas mikroautobusas įsirėžė į žmonių minią LGBTQ+ renginio metu.

Per išpuolį viena moteris žuvo, o 29 žmonės buvo sužaloti, kai kurie sunkiai.

Pasak vidaus reikalų ministro Alexanderio Dobrindto iš mikroautobuso iššokęs įtariamasis dar puolė žmones ginklu, tikėtina, apsiginklavęs mačete.

Sekmadienio popietę paskelbta, kad sužeistųjų gyvybei pavojus negresia.

Šiame straipsnyje:
Berlynas
Pride
teroristas
nušautas

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Sodų bendrijos
Sodų bendrijos užaugina galimai ir Lietuvos recidyvustus kaip antai turčinsko recudyvustai iki Zelandijos nuvykę ar Klaipėdos apylinkių sodininkai Dirvonskiai, Griciai...galimai. Gimdo vis naujus recidyvistus, klišus psichopatus ir narkomanus bei smulkius žudikus kaip Griciukų Vilka, nužudžiusi savo mamą tiesiog kai jai nebenaudinga buvo viską suprantanti apie narkodilerius senutė.
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p...rastai
reike uzdrausti visus tuos pider eisenos, tada normaliu zmoniu ne reikes sauditi.
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