Nušautas Berlyne išpuolį įvykdęs teroristas

Policija pranešė socialinėje platformoje „X“, kad, teisėsaugos pareigūnams suradus įtariamąjį, šis juos puolė turėdamas rankose „aštrų daiktą“.
Teigiama, kad policija nusikaltėlį rado Berlyno Spandau rajone esančioje sodų bendrijoje apie 18 val. vietos laiku, praneša BBC.
Pareigūnai iš Specialiųjų operacijų komandos (SEK) į jį šovė ir sužeidė.
Nors Berlyno ugniagesiai gelbėtojai vyrą dar bandė gaivinti, tačiau jis mirė įvykio vietoje nuo patirtų sužeidimų.
ELTA primena, kad įtariamasis 21 metų Abdulas Balloutas siejamas su teroristine grupuote „Islamo valstybė“ (IS).
Šeštadienio jo vairuojamas mikroautobusas įsirėžė į žmonių minią LGBTQ+ renginio metu.
Per išpuolį viena moteris žuvo, o 29 žmonės buvo sužaloti, kai kurie sunkiai.
Pasak vidaus reikalų ministro Alexanderio Dobrindto iš mikroautobuso iššokęs įtariamasis dar puolė žmones ginklu, tikėtina, apsiginklavęs mačete.
Sekmadienio popietę paskelbta, kad sužeistųjų gyvybei pavojus negresia.
(be temos)
(be temos)