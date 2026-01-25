 Nuskendus migrantų valčiai, prie Graikijos žuvo moteris ir berniukas

Nuskendus migrantų valčiai, prie Graikijos žuvo moteris ir berniukas

2026-01-25 12:25
BNS inf.

Prie Graikijos krantų nuskendus daugiau nei 50 migrantų plukdžiusiai valčiai, žuvo moteris ir berniukas, dar trys žmonės dingo be žinios, sekmadienį pranešė pakrančių apsaugos tarnyba.

Nuskendus migrantų valčiai, prie Graikijos žuvo moteris ir berniukas
Nuskendus migrantų valčiai, prie Graikijos žuvo moteris ir berniukas / AP nuotr.

„Penkiasdešimt migrantų buvo išgelbėti, jais rūpinasi institucijos“, – po nelaimės prie Ikarijos salos šiaurinėje Egėjo jūros dalyje sakė atstovė spaudai.

„Vyksta gelbėjimo operacija su pakrančių apsaugos laivu, o vėliau šiandien laukiama atvykstant gelbėtojų ir narų komandos“, – sakė ji.

Pasak visuomeninio transliuotojo ERT, gelbėjimo darbus sunkino stiprus vėjas.

Ikarija yra netoli vakarinių Turkijos krantų, kur yra dažnas migrantų, bandančių patekti į Europos Sąjungą (ES), išvykimo taškas.

Daug migrantų taip pat renkasi gerokai ilgesnį maršrutą iš Libijos į Kretą Graikijos pietuose.

Pavojingos kelionės per jūrą dažnai būna mirtinos. Gruodžio pradžioje prie Kretos nuskendus valčiai buvo rasta 17 žuvusiųjų, o dar 15 žmonių dingo be žinios. Išgyveno tik du asmenys.

Jungtinių Tautų (JT) pabėgėlių agentūros duomenimis, 2025 metais prie Graikijos krantų žuvo arba dingo be žinios 107 žmonės. Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) nurodo, kad nuo 2014 metų Viduržemio jūroje žuvo arba dingo apie 33 tūkst. migrantų.

Šiame straipsnyje:
nuskendo valtis
migrantai
nelaimė
Ikarijos sala
Egėjo jūra
Žuvo moteris
žuvo berniukas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
dušanski smarvė
Kada bus užkardytas žydomasonų finansuojamas puslaukinių imigrantų grūdimas į Europą?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų