Nelaimė Pervalkoje: gaisro metu žuvo moteris

Trečiadienio naktį Pervalkoje, svečių namuose „Nendrė“, kilo gaisras, kurio metu žuvo žmogus, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Pranešimą apie gaisrą ugniagesiai gavo 3.40 valandą. Jiems atvykus, dviejų aukštų svečių namai degė atvira liepsna.
Apie 5 val. ugniagesiai pusrūsyje esančiame vonios kambaryje rado 1962 metais gimusios svečių namų savininkės kūną.
Kaip praneša Neringos savivaldybė, gesinant gaisrą ir stabdant jo plitimą, dalyvavo Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Neringos ir Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Taip pat „Paslaugos Neringai“ priklausanti Juodkrantės ugniagesių komanda.
Šį mėnesį tai antrasis Neringoje kilęs gaisras. Tokie įvykiai primena, kokia svarbi yra prevencija ir atidus rūpestis savo namų saugumu, ypač žiemą, kai šildymo įrenginiai naudojami intensyviau.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, pagrindinės sausio mėnesį kilusių gaisrų priežastys – krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimai bei gedimai (19,77 proc.), neatsargus žmonių elgesys su ugnimi (10,7 proc.), elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai (8,7 proc.), pašalinis ugnies šaltinis (7,6 proc.), transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (4,8 proc.), savaiminis medžiagų užsidegimas (2,3 proc.).
