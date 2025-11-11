Gaisras Kretingos rajone: nukentėjo žuvusią moterį gelbėjęs vyras

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD), 18.03 val. pranešta, kad Petrikaičių kaime, Jono Jablonskio gatvėje, kilo gaisras gyvenamajame name.
Atvykus į įvykio vietą, namas degė atvira liepsna. Iki ugniagesių atvykimo medikai į gydymo įstaigą išvežė moterį, vyras iš namo išėjo pats, o kitą, sunkiai vaikštančią moterį, išvedė ten buvę giminaičiai.
Iš po nuodėgulių išnešti trys dujų balionai, nuo liepsnų apsaugoti du pastatai.
Kaip pranešė Policijos departamentas, į gydymo įstaigą išvežtai moteriai (gim. 1958 m.) konstatuota mirtis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Policijos duomenimis, tą pačią dieną apie 19.37 val. į Kretingos ligoninę kreipėsi vyras (gim. 1987 m.), kuris gydomas ambulatoriškai. Paaiškėjo, kad vyras gelbėjo anksčiau minėtą moterį iš degančio namo.
Anot PAGD, gaisras kilo pirmame aukšte, namo dalyje, kur stogas dengtas skarda.
Gaisro metu išdegė du kambariai, virtuvė, vonia, sudegė krosnis, išdužo langai, vietomis išdegė perdengimas, mansarda. Kitoje namo dalyje, kur stogas dengtas šiferiu, nudegė dalis stogo, išdegė mansarda, pirmame aukšte apdegė koridorius.
Galima gaisro priežastis – netvarkinga elektros instaliacija.
