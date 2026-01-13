 Kupiškio rajone sudegė gyvūnų prieglauda, žuvo gyvūnai

2026-01-13 18:07
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Antradienį Kupiškio rajone sudegė gyvūnų prieglauda. Manoma, kad žuvo ir gyvūnai.

Kupiškio rajone sudegė gyvūnų prieglauda, žuvo gyvūnai / Feisbuko paskyros „Lakis: gyvūnų globa ir gydymas“ nuotr.

Apie 13.27 val. buvo gautas pranešimas, kad Subačiaus seniūnijoje, Skverbų kaime, Gastomo gatvėje, atvira liepsna dega šunų prieglauda.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Saulius Žilinskas Eltai sakė, kad, atvykus ugniagesių pajėgoms, pastatas iš tikrųjų degė atvira liepsna.

„Ugnį gesino keturios ugniagesių autocisternos ir savanoriai“, – Eltai sakė S. Žilinskas.

Gaisras buvo likviduotas 15.06 val. Kiek sudegė gyvūnų, kol kas tiksliai nežinoma.

Prieglauda socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad iki pat pamatų sudegė „Lakio“ namai.

„Metais puoselėta svajonė kurti jaukią vietą ir padėti beglobiams virto pelenais. Gaisras pasiglemžė ne tik namus, bet ir mažas keturkojų širdeles…“, – skelbiama įraše.

Pasak ugniagesių, dėl šaltų orų Lietuvoje padaugėjo gaisrų, dažnai dega suodžiai kamine.

Vien per praėjusią parą visoje Lietuvoje ugniagesiai vyko gesinti 32 gaisrų, įprastai jų būna 2-3 kartus mažiau.

 

 

