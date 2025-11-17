 Per gaisrą ūkiniame pastate sudegė grūdai, šiaudai, žąsys

2025-11-17 10:25
ELTOS inf.

Kupiškio rajone šeštadienio naktį kilus gaisrui ūkiniame pastate, sudegė jame buvę grūdai, šiaudai, žąsys, pranešė ugniagesiai.

Per gaisrą ūkiniame pastate sudegė grūdai, šiaudai, žąsys / Asociatyvi G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 3.35 val. pranešta, kad Noriūnų seniūnijoje, Mutkūnų kaime, dega ūkinis pastatas.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė medinių ūkinių pastatų kompleksas.

Gaisro metu sudegė 3 tonos grūdų, 60 šieno, šiaudų rulonų, žąsys. Taip pat sudegė pastato stogas, dalyje jo įgriuvo perdanga.

Išsaugoti du gyvenamieji namai, išgelbėti du šunys, 24 vištos ir lengvasis automobilis „Renault Scenic“. Iš pastato išnešti trys dujų balionai.

Gaisras užgesintas sekmadienio rytą, 9.45 val.

