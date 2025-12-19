Odesos gyventojai protestavo dėl užsitęsusių elektros energijos tiekimo sutrikimų

„Suprantu žmonių emocijas. Kai kelias dienas iš eilės nėra šviesos, tai sunku ir vargina“, – „Telegram“ kanale parašė gubernatorius Olehas Kiperis ir ragino gyventojus išlikti ramius.
O. Kiperis teigė, kad Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą sukėlė elektros energijos tiekimo sutrikimus ir kad nuolatiniai smūgiai apsunkina remonto darbus. Jis paragino visuomenę būti supratinga, atsižvelgiant į aplinkybes.
Valdžia įrengė avarines slėptuves, skirtas apgyvendinti nuo elektros energijos tiekimo sutrikimų nukentėjusius asmenis, sakė O. Kiperis.
Nepaprastąją padėtį sukėlė didelio masto Rusijos ataka panaudojant dronus ir raketas. Per daugiau nei trejus su puse metų trunkantį karą Rusija sistemingai taikosi į elektrines, pastotes, perdavimo linijas ir kitą svarbią energetikos ir vandens infrastruktūrą. Ir kitur Ukrainoje valdžios institucijos priverstos įvesti ilgus elektros energijos tiekimo nutraukimus, kad galėtų atlikti remontą ir užkirsti kelią elektros tinklo perkrovai.