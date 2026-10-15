Pakistane įgriuvus mokyklos stogui, žuvo mažiausiai 28 žmonės

Keli vaikai liko įstrigę po griuvėsiais Chaibero Pachtunchvos provincijos sostinėje Pešavare, nurodė Bilalas Faizi.
Pasak jo, gelbėtojai šalina nuolaužas, kad pasiektų įstrigusiuosius.
Asimas Khanas iš Pešavaro „Lady Reading“ ligoninės patvirtino aukų skaičių naujienų agentūrai AFP ir pridūrė, kad sužeista daugiau nei 30 žmonių, o šešių iš jų būklė, kaip manoma, yra kritinė.
Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas savo pranešime išreiškė „gilų liūdesį ir sielvartą dėl prarastų brangių gyvybių“.
„Ministras pirmininkas reiškia užuojautą artimųjų netekusioms šeimoms ir meldžia, kad jos rastų stiprybės bei kantrybės ištverti šią nepataisomą netektį“, – teigiama pranešime.
Liepą Lahoro mieste statomame mokymo centre įgriuvus stogui žuvo keturi moksleiviai.
Pastatų griūtys Pakistane yra dažnas reiškinys, nes statybos standartų retai kada griežtai laikomasi. Daugelis statinių statomi iš nekokybiškų medžiagų, o saugos reikalavimų dažnai nepaisoma siekiant sumažinti išlaidas.
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