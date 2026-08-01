Pakistane patvirtinta garsaus alpinisto Nirmalo Purjos žūtis

43 metų N. Purja tarnavo JK Gurkhų brigadoje, o vėliau – Karališkojo jūrų pėstininkų korpuso Specialiojoje katerių tarnyboje, o galiausiai tapo profesionaliu alpinistu ir gidu.
Jis išgarsėjo 2019 metais, kai vos per šešis mėnesius įkopė į 14 aukščiausių pasaulio viršukalnių ir pagerino ankstesnį septynerių metų rekordą.
„Su giliu liūdesiu ir didžiuliu skausmu patvirtiname, kad Nirmalas Purja tragiškai žuvo po lavinos ant Brod Piko kalno“, – socialinių tinklų įraše nurodė N. Purjos bendrovė „Elite Expeditions“.
„Taip pat gavome patvirtinimą, kad kiti ekspedicijos nariai, deja, neišgyveno“, – priduriama pranešime.
Garsus alpinistas ant nugaros turėjo išsitatuiravęs 14 kalnų su debesimis ir Tibeto maldų vėliavėlėmis.
Jo pastangos buvo įamžintos 2021 metų „Netflix“ dokumentiniame filme, įkvėpusiame naują alpinistų bangą.
Tačiau N. Purja taip pat sulaukė kritikos dėl to, kad naudojosi gidų paslaugomis, deguonimi ir stacionariomis virvėmis, taip pat sraigtasparniais, kad persikeltų iš vienos bazinės stovyklos į kitą.
N. Purja įrašė savo vardą į istoriją 2021 metais, kai kartu su devynių kitų Nepalo alpinistų komanda pirmą kartą žiemą įkopė į pavojingąjį K2 kalną – antrąją pagal aukštį pasaulio viršukalnę.
Anksčiau šią savaitę socialiniame tinkle „X“ jis rašė, kad jam nedaug trūksta iki to, kad taptų pirmuoju žmogumi, du kartus be deguonies įkopusiu į visas 14 „superviršukalnių“.
„Brod Pikai, prašau tik saugaus kelio aukštyn ir žemyn“, – rašė jis.
„Mano tikslas niekada nebuvo susijęs su manimi. Svarbu tai, kam aš atstovauju. Svarbu parodyti JUMS, kad jūsų pačių kalnai – kad ir kokie jie būtų – yra įveikiami“, – teigė vyras.
Brod Piko kalnas, esantis Karakorumo kalnagūbryje šiaurės Pakistane, yra 12-as pagal aukštį kalnas pasaulyje ir laikomas vienu sunkiausių bei techniškai sudėtingiausių įkopti.
„Visi klausinėja apie Everestą“
Vakarų Nepalo kaime gimęs N. Purja paauglystėje įstojo į gurkhus – Nepalo karių brigadą Britanijos kariuomenėje, garsėjančią savo bebaimiškumu.
Vėliau jis tarnavo elitinėse specialiosiose pajėgose kaip ekstremalių šaltų orų karo specialistas.
Nuotykių ieškotojas 2019 metų interviu naujienų agentūrai AFP pasakojo, kad vaikystėje jam net šlepetės buvo prabanga.
„Nimsdai“ pravarde žinomo vyro meilė alpinizmui prasidėjo per žygį į Everesto bazinę stovyklą 2012 metais, kai jis įkopė į 6 119 metrų Lobučės viršukalnę.
Į savo pirmąjį aukštesnį nei 8 tūkst. m kalną jis įkopė 2014 metais. Po dvejų metų, kai po tarnybos Afganistane gautos atostogos sutapo su kopimo sezonu, jis pirmą kartą įkopė į Everestą.
„Jei esi iš Nepalo, visi tavęs klausinėja apie Everestą. Todėl savo atostogas išnaudojau alpinizmui“, – sakė jis.
Kitais metais jis vėl grįžo į kalnus, vadovavo sėkmingai gurkhų alpinizmo ekspedicijai ir už darbą aukštikalnių alpinizmo srityje buvo paskirtas Britanijos imperijos ordino (MBE) nariu.
Vėliau jis iškeitė kariuomenės batus į alpinizmo įrangą ir po 16 tarnybos metų pasitraukė iš kariuomenės.
Įkvėpimas
Tada jis iš naujo įkeitė savo namą, kad gautų lėšų savo greito kopimo į 14 aukščiausių viršukalnių sumanymui.
Pasiekęs rekordą, N. Purja įkūrė kalnų ekspedicijų bendrovę ir kiekvieną sezoną vedė alpinistus į aukščiausias pasaulio viršukalnes.
Po to, kai „Netflix“ dokumentinis filmas pelnė jam pasaulinį pripažinimą, jis tapo itin paklausiu gidu.
Dvi alpinistės 2024 metais apkaltino N. Purją seksualiniu priekabiavimu ir užpuolimu, tačiau jis šiuos kaltinimus neigė.
2019 metų interviu AFP N. Purja sakė besitikintis, kad jo žygdarbiai įkvėps naująją Nepalo alpinistų kartą pagerinti jo rekordus.
„Kaip nepalietis, tikiuosi, kad mano kopimai atkreips dėmesį į čia esančius talentingus alpinistus“, – sakė jis.
Nepalo gidai, paprastai etniniai šerpai iš slėnių aplink Everestą, yra šalies pelningos alpinizmo pramonės pagrindas, tačiau dažnai nesulaukia tiek pripažinimo ar apdovanojimų, kiek tarptautiniai alpinistai.
Ilgą laiką Nepalo alpinistai atliko tik pagalbinį vaidmenį, tačiau, N. Purjos pasauliniam žinomumui atkreipus dėmesį į jų pasiekimus, jie pradėjo sulaukti didesnio pripažinimo.
Per savo fondą N. Purja finansavo švietimą ir kalnų valymą. Jis taip pat pastatė nešikų namus Everesto maršrute, kad užtikrintų jiems saugų būstą.
Nepaisant kelių pasiektų rekordų, N. Purja nuolat ieškojo naujų nuotykių.
„Visada yra (naujų) ribų, – sakė jis AFP. – Tai žmogiška, tai mes ir darome.“
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