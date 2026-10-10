Panamoje – galingas žemės drebėjimas: susidūrėme su didelio masto katastrofa

Nacionalinės civilinės saugos sistemos duomenimis, negiliai po žemės paviršiumi kilęs drebėjimas buvo juntamas visoje maždaug 4,5 mln. gyventojų turinčioje Centrinės Amerikos valstybėje.
Ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas Rene Garcia naujienų agentūrai AFP sakė, kad kol kas pranešimų apie žuvusiuosius negauta.
Maždaug už 200 km nuo žemės drebėjimo epicentro esančioje šalies sostinėje kilo panika, žmonėms skubant evakuotis iš daugybės miesto dangoraižių.
„Išsigandau, nes drebėjimas buvo labai stiprus ir ilgai truko. Drebėjo sunkūs daiktai, tokie kaip komodos, lova ir visi virtuvės reikmenys“, – AFP sakė 46-erių Salomonas Andionas, dėl pakartotinių požeminių smūgių antrą kartą evakavęsis iš savo 15-os aukštų pastato.
Socialiniuose tinkluose plačiai išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip nuo daugiau kaip 20 aukštų pastato stogo esančio baseino liejasi vanduo.
Kitame įraše matyti, kaip smarkiai siūbuoja tiltas per Panamos kanalą, tačiau jis atlaiko požeminius smūgius ir juo toliau važiuoja automobiliai.
„Susidūrėme su didelio masto katastrofa“, – sakė prezidentas Jose Raulis Mulino ir pridūrė, kad kai kurie keliai „visiškai sugriuvo“.
„Tai buvo siaubinga, nieko panašaus dar nebuvome patyrę. Mano dukra buvo įstrigusi mokykloje“, – AFP sakė 38-erių Juana Alveo, dirbanti kasininke Penonomės miesto parduotuvėje centrinėje Koklės provincijoje.
Nacionalinės civilinės saugos sistemos pranešime nurodoma, kad per žemės drebėjimą visoje šalyje 27 žmonės patyrė lengvų sužalojimų.
JAV geologijos tarnybos duomenimis, žemės drebėjimas įvyko 12.56 val. vietos (20.56 val. Lietuvos) laiku, o jo epicentras buvo už 10 km nuo nedidelio Pitalosos Aribos miestelio centrinėje Hereros provincijoje.
JAV geologijos tarnyba iš pradžių įvertino žemės drebėjimo stiprumą 8,0 balo, tačiau vėliau patikslino, kad jis siekė 7,7 balo.
Rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje buvo paskelbtas cunamio pavojus, tačiau vėliau perspėjimas atšauktas.
Uždarytas oro uostas
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio penktadienį platformoje „X“ pareiškė atidžiai stebintis padėtį ir nurodė, kad jo vadovaujama institucija Panamos vyriausybės prašymu „skubiai telkia išteklius ir personalą pagalbai suteikti“.
Panamos kanalo administracija pranešė, kad laivyba Ramųjį ir Atlanto vandenynus jungiančiu kanalu nenukentėjo ir vyksta įprastai.
J. R. Mulino nuvyko į Penonomę koordinuoti reagavimo į nelaimę veiksmų.
Sveikatos apsaugos ministras Fernando Boydas sakė, kad labiausiai nukentėjo Hereros, Koklės ir Los Santoso provincijos.
Pasak jo, Los Santoso provincijoje esantis Tonosi miestelis buvo visiškai atkirstas nuo išorinio pasaulio.
„Mėginame išsiaiškinti, kaip ten patekti oro transportu, nes sausuma to padaryti neįmanoma“, – sakė F. Boydas.
Buvo laikinai uždarytas Panamos sostinės tarptautinis oro uostas, kuris yra svarbus regiono transporto mazgas.
Civilinės aviacijos administracijos duomenimis, atsargumo sumetimais keli skrydžiai buvo nukreipti į kitus oro uostus.
Kolumbijos, Ekvadoro ir Gvatemalos vadovai pareiškė solidarumą ir pasiūlė pagalbą.
52-ejų Benjaminas Gonzalezas sakė, kad prasidėjus žemės drebėjimui buvo ūkyje netoli La Mielio miestelio. Grįžęs namo jis pamatė „daugybę nuniokotų namų“, o elektros netekusio miestelio aikštėje – „visus išsigandusius“.
Jo kaimynas Davidas Castillo AFP sakė, kad gyventojai nusprendė negrįžti į namus, nes „bijo, kad tai pasikartos“.
Pakartotiniai požeminiai smūgiai
Panamoje žemės drebėjimai reti ir paprastai vyksta vakarinėje Čirikio provincijoje, besiribojančioje su Kosta Rika.
Buvęs prezidentas Ricardo Martinellis platformoje „Instagram“ paskelbė nuotraukas, kuriose matyti sugriuvęs jo namas Sonos miestelyje Veragvaso provincijoje.
Vietos žiniasklaidoje paskelbtose nuotraukose matyti, kad Penonomėje taip pat smarkiai apgadinta bažnyčia ir viešbutis.
Vietos geomokslų institutas užfiksavo daugiau kaip 80 pakartotinių požeminių smūgių, vieno jų stiprumas viršijo 6,0 balo.
J. R. Mulino paragino gyventojus išlikti ramius.
„Tai, kas įvyko, neturėtų būti naudojama panikai ir neramumams kurstyti“, – platformoje „X“ rašė jis ir pridūrė paprašęs pateikti ataskaitą apie padarytą žalą.
Švietimo ministerija paskelbė, kad visoje šalyje stabdomos pamokos mokyklose.
Žemės drebėjimas Panamoje yra mažiausiai ketvirtasis šiemet Lotynų Amerikoje, kurio stiprumas viršijo 7,0 balo. Birželį Venesuelos Gvairos regione vienas po kito įvyko du niokojantys žemės drebėjimai, o rugpjūtį galingas žemės drebėjimas supurtė vakarinę Kolumbijos dalį.
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