Pareigūnai: gaisrą Šveicarijos bare greičiausiai sukėlė bengališkos ugnelės buteliuose

Valė kantono generalinė prokurorė Beatrice Pilloud teigė, kad tyrėjai šią išvadą padarė įvertinę vaizdo įrašus, apklausę liudytojus ir gavę pirminius įrodymus iš baro „Le Constellation“ Kran Montanos slidinėjimo kurorte. Gaisras bare kilo netrukus po vidurnakčio Naujųjų metų dieną.
Liudytojų parodymus pateikė baro vadovai prancūzai ir svečiai, kuriems pavyko pabėgti.
Valė policijos vadas Frédéricas Gisler penktadienį patvirtino, kad per gaisrą žuvo 40 žmonių, į ligonines su sužalojimais buvo paguldyta iš viso 119 žmonių. Jis pranešė, kad 113 iš jų yra identifikuoti. Remiantis turima informacija, tarp jų yra 71 Šveicarijos, 14 Prancūzijos, 11 Italijos ir 4 Serbijos piliečiai.
„Mes tiriame, ar bus pradėtas baudžiamasis procesas dėl neatsargaus nužudymo“, – pridūrė B. Pilloud. Tai būtų daroma, jei asmenys, kurie galėtų būti patraukti atsakomybėn už tragediją, liko gyvi.
