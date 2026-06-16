Pareigūnai: Kalifornijoje sudužus JAV bombonešiui žuvo aštuoni žmonės

Sunkusis bombonešis vykdė įprastą bandomąją misiją, jame skrido kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Orlaivis nukrito Edvardso karinių oro pajėgų bazėje, esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo.
Katastrofos, kurios, pasak pareigūnų, nebuvo įmanoma išgyventi, padarinių vaizdo įrašuose matyti didelis išdegusios žemės plotas, kuriame beveik nieko neliko iš didžiulio bendrovės „Boeing“ pagaminto lėktuvo.
„Edvardso karinių oro pajėgų bazėje įvyko baisi tragedija, praradome aštuonis didžius amerikiečius“, – žurnalistams bazėje sakė pulkininkas Jamesas Hayesas (Džeimsas Heisas).
J. Hayesas teigė, kad „B-52 Stratofortress“ – tolimojo nuotolio bombonešis, JAV kariuomenės naudojamas nuo praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio – vykdė bandomąjį skrydį, kuris buvo radiolokacinės sistemos modernizavimo proceso dalis.
„Jis pakilo ir iškart po pakilimo sudužo bei užsiliepsnojo“, – sakė jis ir pridūrė, kad gelbėjimo tarnybos greitai pradėjo veikti, tačiau netrukus nustatė, kad išgelbėti nieko nepavyks.
„Peržiūrėjus avarijos filmuotą medžiagą buvo pripažinta, kad ši avarija buvo nepataisoma ir jos nebuvo įmanoma išgyventi“, – teigė jis.
Tragedijos priežastys kol kas neaiškios, todėl nedelsiant pradėtas saugos tyrimas.
Avarija įvyko apie pietus bazėje, kuri yra svarbus JAV kariuomenės operacijų centras, ir katastrofos padariniai buvo suvaldyti bazės teritorijoje, žurnalistams sakė J. Hayesas.
Po avarijos aerodromas buvo uždarytas, o visi atskrendantys orlaiviai buvo nukreipiami kitur, socialiniuose tinkluose pranešė bazės atstovai.
J. Hayesas nurodė, kad žuvusiųjų tapatybės nebus skelbiamos, kol nebus informuoti visi artimieji. Anot jo, šis procesas vyksta ir gali užsitęsti.
„Boeing“ pranešė, kad du iš žuvusiųjų buvo bendrovės darbuotojai, ir pareiškė užuojautą visų aukų šeimoms.
B-52 yra sunkusis bombonešis, pirmą kartą pakilęs 1954 metais ir sukurtas karui su Sovietų Sąjunga. Jis buvo nuolat atnaujinamas, kad liktų tarnyboje dešimtmečius po Šaltojo karo pabaigos. Didžiulio bombonešio, galinčio gabenti įvairius ginklus, įskaitant bombas ir sparnuotąsias raketas, sparnų mojis siekia 56 m, o ilgis – 48 metrus.
Paprastai orlaivio įgulą sudaro penki žmonės: orlaivio vadas, pilotas, radiolokacinės navigacijos karininkas, navigatorius ir radioelektroninės kovos karininkas, teigiama šiuose orlaiviuose esančiame JAV karinių oro pajėgų informaciniame lape.
Šis orlaivis, kurio kovinis nuotolis siekia iki 14 tūkst. km, gali gabenti branduolinį užtaisą. Jungtinės Valstijos šį orlaivį naudojo konfliktuose Vietname, Persijos įlankoje, Irake, Afganistane, o neseniai – ir Irane.
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