2026-01-02 22:14
BNS inf.

Per Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos antskrydžius Jemene prieš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) remiamus separatistus, užėmusius didžiules teritorijas, penktadienį žuvo 20 žmonių, pranešė separatistų pareigūnas.

Pareigūnas: per Saudo Arabijos antskrydžius prieš separatistus Jemene žuvo 20 žmonių / AFP nuotr.

Kovotojai žuvo per smūgius karinėms bazėms al Chašoje ir Seijune, sakė Pietų pereinamosios tarybos (STC) pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

Medicinos šaltiniai patvirtino aukų skaičių.

