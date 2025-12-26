Paryžiaus metro peiliu sužeistos trys moterys

Pareigūnai pasitelkė vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir sekė mobiliojo telefono signalą, kad surastų bėglį. Jis buvo susektas Uazos slėnio regione, esančiame į šiaurę nuo Paryžiaus, nurodė prokuratūra.
Paryžiaus metropolitene anksčiau penktadienį peiliu buvo subadytos ir sužeistos trys moterys, pranešė metropoliteno operatorė RATP.
Nurodyta, kad išpuoliai buvo įvykdyti trijose skirtingose stotyse sostinės centre tarp 16.15 ir 16.45 val. vietos (tarp 17.15 ir 17.45 val. Lietuvos) laiku.
Pranešime minėtos stotys „Opera“, „Arts et Metiers“ šalia Marė kvartalo bei „Republique“.
Po išpuolių, kurie įvykdyti tuo metu, kai Prancūzijos sostinėje įsibėgėjo metų pabaigos šventės, užpuolikas pabėgo, sakė RATP.
Naujausi komentarai