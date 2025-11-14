Paryžiuje policija pašovė peiliu ginkluotą vyrą

Incidento, susijusio su vyru, „žinomu dėl smurto artimoje aplinkoje“, metu buvo paleistas mažiausiai vienas šūvis, teigiama pranešime.
Priduriama, kad vyras tada, matyt, pats susižalojo peiliu, todėl buvo iškviesta greitoji pagalba.
Pareigūnai pabrėžė, kad pirminiuose pranešimuose terorizmas kaip galimas motyvas neminimas.
Išvakarėse Prancūzijos sostinėje buvo minimos 2015 metais įvykdytų koordinuotų džihadistų išpuolių, per kuriuos žuvo 132 žmonės, metinės.
Prancūzijos geležinkelių operatorius SNCF naujienų agentūrai AP sakė, kad po policijos įsikišimo „nedidelėje stoties dalyje“ buvo įrengta apsaugos zona, dėl kurios šiek tiek sutriko eismas.
