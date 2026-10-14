Pasikėsinimu į Lenkijos premjerą ir ministrą įtariamas vyras turėjo savadarbių sprogmenų

Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado „keliolika dalykų“, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas Piotras Skiba.
„Nustatyta, kad tai savadarbės sprogstamosios medžiagos“, – teigė jis.
P. Skiba nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai greičiausiai buvo „sprogstamieji įtaisai, panašūs į skeveldrines granatas“.
Įtariamasis, pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Krzysztofu N. (Kšištofu N.), bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis.
Jam pateikti kaltinimai dėl devynių nusikalstamų veikų, įskaitant „planavimą jėga nuversti valstybės valdžią“.
Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus.
Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo dvejų iki 15 metų.
Lenkijoje – NATO ir Europos Sąjungos rytiniame flange esančioje šalyje – po pastarojo meto išpuolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis.
Naujausi komentarai