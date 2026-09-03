Pasikėsinta į dar vieną Rusijos generolą

Rusų „Telegram“ kanalas „Mash“ pranešė, kad nežinomas asmuo motociklu privažiavo prie privataus namo Probuždenije gyvenvietėje ir du kartus šovė į kariškį. Viena kulka pataikė jam į viršutinę kūno dalį, kita – į veidą. Taip pat sužeistas jo vairuotojas. Karininkas buvo nugabentas į ligoninę. Čia nuspręsta jį specialiu lėktuvu nuskraidinti į Maskvą.
Teigiama, kad pasikėsinta į generolą majorą Nikolajų Varpachovičių, Rusijos 22-osios tolimųjų skrydžių sunkiosios bombonešių divizijos vadą. Ši tapatybė kol kas oficialiai nepatvirtinta.
„Telegram“ kanalas „Dosje Špiona“ pranešė, kad į N. Varpachovičių šauta apie 7.00 val. ryto. Jo būklė esą kritinė. Užpuolikas kol kas nesulaikytas.
Rugpjūčio 31 d. Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) ir Generalinė prokuratūra pranešė, kad N. Varpachovičius dėl įtarimų karo nusikaltimu už akių buvo paskelbtas kaltinamuoju. Ukrainos tyrėjų duomenimis, 2024 m. liepos 8 d. jis davė įsakymą surengti raketų smūgį prieš vaikų ligoninę „Ochmatdyt“ Kyjive. Jam pavaldūs daliniai atakavo ligoninę „Ch-101“ tipo sparnuotąja raketa, paleista iš bombonešio „Tu-95MS“. Žuvo du žmonės ir dešimtys buvo sužeista.
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