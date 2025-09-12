Jutos gubernatorius Spenceris Coxas įtariamojo pavardę pranešė spaudos konferencijoje netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas televizijai „Fox News“ paskelbė, kad buvo sulaikytas vyras.
Paskelbė vyro, įtariamo dėl Charlie Kirko nužudymo, pavardę
2025-09-12 17:55
Jutos valstijos gubernatorius penktadienį po didelio masto paieškos įvardijo Tylerį Robinsoną įtariamuoju dėl dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo.
Paskelbė vyro, įtariamo dėl Charlie Kirko nužudymo, pavardę / Scanpix nuotr.
