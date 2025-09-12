 Paskelbė vyro, įtariamo dėl Charlie Kirko nužudymo, pavardę

2025-09-12 17:55
BNS inf.

Jutos valstijos gubernatorius penktadienį po didelio masto paieškos įvardijo Tylerį Robinsoną įtariamuoju dėl dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo.

Jutos gubernatorius Spenceris Coxas įtariamojo pavardę pranešė spaudos konferencijoje netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas televizijai „Fox News“  paskelbė, kad buvo sulaikytas vyras. 

masonai
Kokių tik debilų nesama.
1
0
