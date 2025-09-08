 Paskutinis Izraelio gynybos ministro įspėjimas: „Hamas“ turi pasiduoti arba bus sunaikinta

Paskutinis Izraelio gynybos ministro įspėjimas: „Hamas“ turi pasiduoti arba bus sunaikinta

2025-09-08 10:34
BNS inf.

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) pirmadienį įspėjo palestiniečių islamistų grupuotę „Hamas“ sudėti ginklus ir pagrasino, kad priešingu atveju ji bus sunaikinta, o Gazos Ruožas – sugriautas.

Per Izraelio smūgį Gazos mieste sugriautas daugiaaukštis.
Per Izraelio smūgį Gazos mieste sugriautas daugiaaukštis. / EPA-ELTA nuotr.

„Tai paskutinis įspėjimas „Hamas“ žudikams ir žagintojams Gazoje ir prabangiuose viešbučiuose užsienyje: paleiskite įkaitus ir sudėkite savo ginklus arba Gaza bus sugriauta, o jūs būsite sunaikinti“, – socialiniame tinkle „X“ parašė I. Katzas.

Įrašas pasirodė netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį paskelbė, jo žodžiais, paskutinį įspėjimą „Hamas“ pasiekti susitarimą dėl Gazos Ruože dar laikomų įkaitų paleidimo.

„Hamas“ po šio įspėjimo paskelbė pareiškimą, kad yra pasirengusi „nedelsiant sėsti prie derybų stalo“, atsižvelgdama į „kai kurias Amerikos pusės idėjas, kuriomis siekiama sudaryti paliaubų susitarimą“.

Karą Gazos Ruože sukėlė beprecedentis „Hamas“ išpuolis Izraelyje 2023 metų spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.

Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Apie 20 jų, manoma, yra gyvi.

Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė daugiau kaip 63 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių, gyvybių. Jungtinės Tautos (JT) šiuos duomenis laiko patikimais.

Šiame straipsnyje:
Izraelis
Hamas
Gazos ruožas
konfliktas
Donaldas Trampas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų