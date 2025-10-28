Pastebėjus droną laikinai uždarytas vienas Europos oro uostas

Keletas skrydžių buvo nukreipti į Valensiją ir Mursiją, socialiniame tinkle „X“ pranešė oro uostas.
Oro uosto veikla buvo atnaujinta prieš pat 23 val. po beveik dviejų valandų pertraukos.
Alikantės-Elčės oro uostas pietryčių Ispanijoje pirmadienio vakarą buvo laikinai uždarytas, netoli oro uosto pastebėjus įtartiną droną.
