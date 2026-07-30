Patvirtinta: Lenkijoje sprogo Rusijos raketa

Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą.
Lenkijos pareigūnai anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad rytiniame Liublino regione po sprogimo, įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimyninę Ukrainą, liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito netoli Rytų Lenkijos Tarnava Kolonijos kaimo, esančio už maždaug 80 kilometrų nuo Ukrainos sienos.
„Yra visi požymiai, kad tai buvo rusų (...) raketa Ch-101, bet norime būti 100 proc. tikri dėl raketos tipo ir dėl to, kas ją paleido“, – sakė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
NATO vėliau patvirtino objekto kilmę ir „TVP World“ atsiųstame elektroniniame laiške pranešė: „Reaguodamos į šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę ir vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje – vieną iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą – NATO ir Lenkija aktyvavo savo oro ir sausumos gynybos sistemas.“
„NATO glaudžiai bendradarbiauja su Lenkijos institucijomis dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo“, – priduriama laiške.
Incidento vietoje apsilankęs D. Tuskas sakė, jog „nėra priežasčių manyti, kad Lenkija buvo numatytas šios raketos taikinys“.
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