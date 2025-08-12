Pensilvanijoje per sprogimą „US Steel“ gamykloje žuvo du žmonės

„Šiandien (korporacijos) „US Steel“ (gamykloje) „Clairton Coke Works“ įvyko keli sprogimai“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė Pensilvanijos gubernatorius Joshas Shapiro.
Anot jo, sprogimas nugriaudėjo gamykloje, esančioje maždaug už 25 km nuo Pitsburgo.
„Sužeisti darbuotojai jau išvežti į vietos ligonines, kur jiems bus suteikta pagalba, o gamykloje tebevyksta paieškos ir gelbėjimo darbai“, – pridūrė jis.
„US Steel“ ir Alegenio apygardos policija pranešė, kad rasti du negyvi žmonės. Jie pridūrė, kad antrojo žuvusiojo kūno paieškai prireikė nemažai pastangų.
Pareigūnai teigė, kad vienas iš sužeistųjų, kuris anksčiau buvo laikomas dingusiu be žinios, buvo išgelbėtas ir nugabentas į ligoninę gydymui. Pasak jų, kiti devyni sužeistieji yra gydomi ligoninėje dėl įvairių sužalojimų.
„US Steel“ teigė, kad incidentas įvyko pirmadienį apie 11 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku. Ji pridūrė, kad iš karto po sprogimo į įvykio vietą buvo išsiųstos gelbėtojų komandos.
„Tokiomis akimirkomis, kaip ši, „US Steel“ darbuotojai susivienija, kad išreikštų savo meilę, maldas ir palaikymą visiems nukentėjusiems“, – sakoma „US Steel“ generalinio direktoriaus Davido Burritto išplatintame pareiškime.
Kai kurios JAV žiniasklaidos priemonės nurodė, kad po sprogimo nuolaužomis yra įstrigusių žmonių.
Socialiniuose tinkluose išplatintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip ugniagesiai kovoja su liepsnomis prie sugriuvusio pramoninio pastato, skendinčio tirštuose baltuose dūmuose.
Tačiau naujienų agentūra AFP negalėjo patvirtinti šių vaizdo įrašų.
„Clairton Coke Works“ yra didžiausia akmens anglies kokso gamintoja JAV.
