Per šaudymo incidentą JAV žuvo trys policijos pareigūnai, dar du buvo sužeisti

„Galiu patvirtinti, kad šiandien buvo pašauti penki teisėsaugos pareigūnai, trys iš jų mirtinai“, – žurnalistams sakė valstijos policijos komisaras Christopheris Parisas (Kristoferis Parisas), pridurdamas, kad du kritinės būklės pareigūnai buvo nuvežti į ligoninę.
Policijos pareigūnai, vykdę smurto artimoje aplinkoje tyrimą, buvo apšaudyti atvykę į tam tikrą vietą.
„Galiu patvirtinti, kad šaulys negyvas“, – pridūrė Ch. Parisas, teigdamas, kad įtariamasis buvo nukautas policijos.
Jis teigė, kad vyksta tyrimas ir kad visuomenei jokios grėsmės nėra.
Šaudymo incidentas įvyko trečiadienio popietę Kodoruso miestelyje, Jorko apygardoje, 210 km į pietvakarius nuo Filadelfijos.
„Yra daug detalių, kurių šiuo metu nesame pasirengę atskleisti, atsižvelgiant į tebevykstantį tyrimą“, – teigė Ch. Parisas.
Jis pridūrė, kad dviejų sužeistų pareigūnų būklė yra kritinė, bet stabili.
Pensilvanijos gubernatorius Joshas Shapiro (Džošas Šapiro) pareiškė, kad „tai be galo tragiška ir niokojanti diena Jorko apygardai ir visai Pensilvanijos valstijai“.
