 Pentagonas atšaukia dalies pastato blokavimą, sako, kad pavojus buvo netikras

Pentagonas atšaukia dalies pastato blokavimą, sako, kad pavojus buvo netikras

2026-06-11 21:43
BNS inf.

Dalis Pentagono dėl galimo „su pavojingomis medžiagomis susijusio incidento“ ketvirtadienį buvo užblokuota, tačiau atstovas vėliau pranešė, kad pavojus, kaip buvo nustatyta, buvo netikras.

<span>Pentagonas atšaukia dalies pastato blokavimą, sako, kad pavojus buvo netikras</span>
Pentagonas atšaukia dalies pastato blokavimą, sako, kad pavojus buvo netikras / ANNA MONEYMAKER / Getty Images via AFP nuotr.

„Pentagone esantys žmonės anksčiau šįryt buvo informuoti apie galimą oro kokybės problemą, dėl kurios buvo imtasi neatidėliotinų prevencinių saugos priemonių ir vertinimo. Paskesni tyrimai patvirtino, kad nėra jokio pavojaus, ir buvo atnaujinta įprasta veikla“, – pranešime pažymėjo Pentagono atstovas Seanas Parnellas (Šonas Parnelas).

Arlingtono apygardos ugniagesių tarnyba socialiniame tinkle „X“ anksčiau pranešė, kad Pentagone – JAV Gynybos departamento centrinėje būstinėje – dirba tarnybos padaliniai, „įskaitant mūsų pavojingų medžiagų komandą“.

Ugniagesių tarnyba tai pavadino su pavojingomis medžiagomis susijusiu incidentu, o S. Parnellas buvo pranešęs apie taikomus „standartinius apsaugos protokolus, įskaitant nurodymą likti vietoje paveiktame plote“.

Šiame straipsnyje:
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