Pietų Lenkijoje audros ir liūtys sėjo chaosą

Meteorologijos biuras naktį paskelbė įspėjimus dėl sunkių oro sąlygų 12 iš 16 Lenkijos vaivadijų. Labiausiai nukentėjo pietinė šalies dalis.
Pietinėje Silezijos vaivadijoje ugniagesių brigados buvo iškviestos beveik 380 kartų, su liūties padariniais kovojo daugiau nei 2,3 tūkst. ugniagesių.
Netoli Čekijos sienos esančiame Jastšembio Zdrujaus mieste, kur dėl potvynių buvo uždaryta daug kelių, visą naktį dirbo krizių valdymo komanda, o netoliese esančioje Silezijos Rudoje per vieną valandą iškrito net 50 litrų lietaus į kvadratinį metrą.
Didelius Pietų Lenkijos plotus niokojo stiprūs, gūsingi, iki 20,8 m per sek. greitį siekiantys vėjai.
Jastšembio Zdrujaus meras teigė, kad pagalbos tarnyboms pavyko suvaldyti situaciją.
„Tai buvo sunki naktis“, – sakė Michalas Urgolas, kreipdamasis į pagalbos tarnybas.
„Labai ačiū už jūsų atsidavimą ir pastangas valdant situaciją“, – sakė jis.
Meteorologai įspėjo, kad pavojus išlieka ir ketvirtadienį, nes audrų sistemos turėtų judėti į šalies šiaurę ir rytus, atnešdamos iki 25 metrų per sekundę greičio vėjus ir iki 3 centimetrų skersmens krušos ledėkus.
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