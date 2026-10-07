Plėšikai – akrobatai: gauja vagiliavo tiesiai iš važiuojančių sunkvežimių

Įtariamos gaujos nariai buvo sulaikyti praėjusią savaitę, pranešė šiaurinio Betuno miesto prokuroras Etienne'as Thieffry.
Įtariama, kad naktimis vagys Prancūzijos greitkeliuose iš galo privažiuodavo prie maždaug 90 km/val. greičiu riedančių sunkvežimių, užšokdavo ant jų ir sumesdavo brangius elektronikos prietaisus į iš paskos važiuojantį automobilį. Paskui ir patys ant jo nušokdavo ir pasprukdavo su grobiu.
E. Thieffry teigimu, įtariama, kad pasitelkę tokį gana retą būdą jie pavogė prekių už daugiau kaip 200 tūkst. eurų.
Prokuratūra pradėjo tyrimą, kai 2025 m. pabaigoje ir 2026 m. pradžioje kelios krovinių vežimo bendrovės pranešė apie krovinius, dingusius iš sunkvežimių tuo kelionės tarpsniu, kai vairuotojai nė karto nebuvo sustoję.
Prancūzijos pareigūnai, bendradarbiaudami su kolegomis Ukrainoje ir pasitelkę elektroninį sekimą, nustatė keturis įtariamuosius Anžė miesto pakraštyje, netoli apvogto sandėlio.
Keturi įtariamieji buvo sulaikyti praėjusį ketvirtadienį per operaciją, kurioje dalyvavo mobiliųjų organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklą tiriantis policijos padalinys OCLDI.
Per kratą rastas automobilis ir nustatyta, kad jis buvo naudojamas per šiuos apiplėšimus važiuojant dideliu greičiu.
Ukrainiečiams pareikšti kaltinimai dėl vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis, turto sugadinimo ir dalyvavimo nusikalstamame susivienijime. Trečiadienį jie turėtų stoti prieš teismą Betune. Jie gali būti nuteisti iki septynerių metų laisvės atėmimo bausme ir 100 tūkst. eurų baudomis, jei bus pripažinti kaltais.
2022 m. Paryžiaus teismas jau nuteisė apie 20 rumunų, panašiai apiplėšinėjusių važiuojančias transporto priemones. Jiems skirtos nuo 18 mėnesių iki šešerių metų laisvės atėmimo bausmės.
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