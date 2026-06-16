Po beveik dešimties metų išaiškintas mįslingas incidentas

Incidentas įvyko dar 2017 m. gegužės 5 d. Tądien bėgikas ant Putney tilto nustūmė moterį į važiuojamąją dalį, kur jos vos nekliudė autobusas. Beveik dešimt metų pareigūnai negalėjo nustatyti vyro taptatybės.
Vis dėlto pirmadienį mįslingas incidentas, panašu, pagaliau buvo išaiškintas.
Metropoliteno policija, kuri bylą buvo nutraukusi 2018 m., paskelbė sulaikiusi 44 metų vyrą, rašo „The Guardian“.
Vyras, kaip pranešama, buvo suimtas savo 1,4 mln. svarų sterlingų vertės namuose vakarų Londone. Anot „Mirror“, įtariamasis, yra bankininkas, anksčiau tarnavęs ginkluotosiose pajėgose.
Tyrimas tęsiamas.
Incidentas – vaizdo įraše
Incidentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše ir sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą.
Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip vyras, bėgdamas tiltu, pastūmė priešais jį einančią moterį į priešpriešiais atvažiuojančių automobilių eismo juostą. Dėl greitos autobuso vairuotojo Oliverio Salbriso reakcijos ji, laimei, išvengė susidūrimo su transporto priemone. Moteris patyrė nedidelius sužeidimus.
Tuo metu policija pranešė, kad įtariamasis maždaug po 15 minučių vėl bėgo per tiltą. Teigiama, kad moteris bandė su juo pasikalbėti, tačiau jis, kaip pranešama, ją ignoravo ir nubėgo toliau.
Pradinio tyrimo metu Metropoliteno policija apklausė 50 vyrų.
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