Po dronų atakos Rusijos Dagestane kilo gaisrai

Pranešimus cituoja portalas „The Kyiv Independent“.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose, kaip teigiama, matyti Machačkalos mieste liepsnojantys keli gaisrai. Skelbiama, kad regione buvo paskelbtas oro pavojus. Pirminiais duomenimis, apie sprogimus pranešta netoli Machačkalos uosto prie Kaspijos jūros.
Be to, trečiadienį Ukrainos jūrinis dronas smogė uostui Rusijos Juodosios jūros kurortiniame Sočio mieste, pranešė vietos pareigūnai.
Sočyje yra oficiali Rusijos prezidento Vladimiro Putino vasaros rezidencija. Miestas, laikomas Rusijos elito žiemos pramogų vieta, yra už maždaug 650 kilometrų nuo Ukrainos sienos.
Rusijos Krasnodaro krašto pareigūnai pranešė, kad dėl Ukrainos jūrinio drono smūgio Sočio uosto krantinėje kilo gaisras ir buvo apgadinta infrastruktūra. Pranešama, kad per ataką nukentėjo aštuoni žmonės.