Po laivų susidūrimo Šiaurės jūroje suimtas įtariamasis

JK policija pradėjo baudžiamąjį tyrimą siekdama nustatyti susidūrimo priežastis ir bendradarbiauja su Jūrų ir pakrančių apsaugos agentūra.

„Jau buvo atliktas didelis darbas ir mes artimai dirbame su mūsų partneriais, kad suprastume, kas įvyko ir suteiktume pagalbą visiems nukentėjusiems“, – išplatintame pranešime teigia vyriausiasis inspektorius Craigas Nicholsonas.

Jis pridėjo, kad vyras buvo suimtas po įvykusių apklausų.

Vyro tapatybė neatskleidžiama, bet teigiama, kad jis įtariamas žmogžudyste dėl didelio neatsargumo susidūrus laivams.

Apie suėmimą paskelbta pakrančių apsaugai baigus iš laivo „Solong“ dingusio jūrininko paiešką Šiaurės jūroje.

Pirmadienį Šiaurės jūroje, netoli Jungtinės karalystės krantų, susidūrė tanklaivis „Stena Immaculate“, gabenęs reaktyvinių lėktuvų kurą, ir krovininis laivas „Solong“. Po to jūroje kilo didelis gaisras. Per šią nelaimę buvo sužeisti 32 jūrininkai. Vienas asmuo dingo be žinios.