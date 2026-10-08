Po smūgio „Yandex“ duomenų centrui Rusijoje – didelio masto interneto sutrikimai

Stebėsenos portalų „Sboy.rf“ ir „Downdetector“ duomenimis, sutriko Rusijos bankų paslaugų, interneto platformų, mobiliojo ryšio operatorių, elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelių paslaugų veikla.
Vartotojai pranešė apie kelių bankų, taip pat platformų „Google“, „YouTube“, „RuTube“, „Ivi“, KION ir „Dnevnik.ru“ paslaugų sutrikimus. Daugiausia skundų sulaukta dėl platformos „Avito“ – per pastarąją parą užregistruota daugiau kaip 14 tūkst. pranešimų.
Portalo „Downdetector“ duomenimis, daugiausia problemų fiksuojama Sankt Peterburge ir Maskvoje.
Sutrikimai prasidėjo po atakos prieš „Yandex“ duomenų centrą Riazanės srities Sasovo mieste, kur kilo gaisras. Po šio incidento vartotojai pranešė apie „Yandex Disk“, „Yandex Documents“ ir kitų paslaugų veiklos sutrikimus.
Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Bendrovė „Mostransavto“ nurodė, kad sutrikimus sukėlė šias paslaugas užtikrinusio duomenų centro veiklos sustabdymas. Pasak bendrovės, sistemos veiklai atkurti gali prireikti iki 24 valandų.
Be to, vartotojai pranešė apie problemas bandant pasiekti Rusijos žiniasklaidos priemonių, įskaitant RBC, „RIA Novosti“, „Kommersant“, „Vedomosti“, „Interfax“ ir „Vesti“, interneto svetaines. Kai kurių svetainių nepavyko pasiekti net naudojantis virtualiuoju privačiuoju tinklu (VPN).
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, naktį į spalio 8-ąją dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Baškirijoje ir populiariausios Rusijoje žemėlapių paslaugos „Yandex“ duomenų centrui Riazanės srityje.