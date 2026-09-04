 Policija Jeruzalėje nušovė su peiliu pareigūnus puolusį palestinietį

Policija Jeruzalėje nušovė su peiliu pareigūnus puolusį palestinietį

2026-09-04 12:36
Viljama Sudikienė (ELTA)

Izraelio policija penktadienį pranešė nukovusi palestinietį, Jeruzalės centre prieš svarbias žydų šventes mėginusį peiliu užpulti pareigūnus. 

<span>Policija Jeruzalėje nušovė su peiliu pareigūnus puolusį palestinietį</span>
Policija Jeruzalėje nušovė su peiliu pareigūnus puolusį palestinietį / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Policijos pranešime sakoma, kad saugumo pajėgos neutralizavo teroristą, mėginusį peiliu pulti pareigūnus, jo mirtis buvo konstatuota įvykio vietoje.

Incidentas įvyko naktį netoli Damasko vartų, vedančių į Jeruzalės senamiestį, pranešė policija ir pridūrė, žuvusysis yra 33 metų vyras iš Jeruzalės.

Apie mirtį pranešė ir palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“. Jos teigimu, policija įrengė karinę užtvarą aplink Damasko vartus ir senamiestį.

Artėjant žydų Naujiesiems metams, švenčiamiems rugsėjo 11 d., kiekvieną vakarą meldžiamasi prie Raudų sienos, žydams šventos vietos prie pat senamiesčio.

Per šventinį laikotarpį, trunkantį tris savaites, jau yra buvę smurtinių incidentų. Pernai rugsėjį du palestiniečiai ėmė šaudyti autobusų stotyje Rytų Jeruzalėje ir nužudė šešis žmones bei sužeidė apie 20 kitų.

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išpuolis Jeruzalėje

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