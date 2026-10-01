Policija namuose rado keturis vienus paliktus vaikus: tarp jų – dviejų mėnesių kūdikį

Šiaurės Majami Biče gyvenanti Nathalie Belizaire buvo sulaikyta pirmadienį, kai grįžo iš kruizo.
Vaikai buvo aptikti šeštadienį, pareigūnams atvykus į 29-erių moters namus.
Kūdikio tėvas iškvietė policiją
Į pagalbos tarnybas kreipėsi Letheris Bazile'is, kurio dviejų mėnesių dukra yra vienas iš N. Belizaire vaikų.
Vyras atvykęs į moters namus rado savo dukrą be suaugusiųjų priežiūros kartu su trimis jos broliais ar seserimis.
L. Bazile'is policijai pasakojo, kad rugsėjo 24 dieną „WhatsApp“ programėlėje pamatė N. Belizaire paskelbtą įrašą, kuriame buvo „Carnival“ kruizo bilieto pirkimo informacija.
Pareigūnai vėliau nustatė, kad moteris turėjo bilietą į trijų dienų kruizą po Bahamus. Kelionė prasidėjo rugsėjo 25 dieną.
Sakė, kad vaikus nuveš pas prosenelę
L. Bazile'is nurodė, kad paskutinį kartą su N. Belizaire kalbėjosi rugsėjo 24 dieną. Tuomet moteris sakė ketinanti nuvežti vaikus pas jų prosenelę.
Tačiau prosenelė policijai pasakojo, kad N. Belizaire jų taip ir neatvežė.
Šeštadienį L. Bazile'is nuvyko prie N. Belizaire namų. Pasak jo, pro langų žaliuzes jis pamatė įjungtą televizorių ir išgirdo viduje esančius vaikus. Tuomet vyras paskambino pagalbos numeriu.
Visus keturis rado vonios kambaryje
Į namus atvykę pareigūnai keturis vaikus rado kartu besislepiančius vonios kambaryje.
Pirmadienį pareigūnai PortMiami uoste sulaikė N. Belizaire. Moteriai pareikšti keturi kaltinimai dėl vaikų nepriežiūros.
N. Belizaire atsisakė kalbėtis su policija. Tačiau jos brolis tyrėjams pasakojo, kad šeštadienį sesuo jam parašė žinutę ir paprašė patikrinti jos vaikus.
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