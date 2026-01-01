Policija: Šveicarijos slidinėjimo kurorte per gaisrą žuvo apie 40 žmonių

„Suskaičiuojame apie 40 žuvusiųjų ir apie 115 sužeistųjų, dauguma jų nukentėjo sunkiai“, – žurnalistams sakė pietvakarių Šveicarijos Valė kantono policijos vadas Fredericas Gisleras (Frederikas Gisleras), o Šveicarijos prezidentas Guy Parmelinas (Gi Parmelenas) gaisrą pavadino „viena iš didžiausių tragedijų, kurias patyrė mūsų šalis“.
Į populiarų kurortą, vieną iš geriausiai vertinamų slidinėjimo vietų Europoje, atskubėjo gausios policijos, ugniagesių ir gelbėtojų pajėgos.
Vienas turistas iš Niujorko naktį nufilmavo iš baro tuomet besiveržusias ryškiai oranžines liepsnas ir naujienų agentūrai AFP papasakojo, kad matė tamsoje bėgančius ir šaukiančius žmones.
Institucijos pranešė, kad vis dar tiria gaisro, kuris bare „Le Constellation“ kilo apie 1 val. 30 min. vietos (2 val. 30 min. Lietuvos) laiku, priežastis, tačiau sakė, jog nemano, kad jis kilo dėl išpuolio.
Valė ligoninės yra perpildytos ir paskelbusios nepaprastąją padėtį, todėl sužeistieji buvo vežami į įvairias kitas ligonines visoje Šveicarijoje.
Baras „Le Constellation“ talpina 300 žmonių, o terasoje – dar 40, rašoma Kran Montanos interneto svetainėje.
Policijos atstovas naujienų agentūrai AFP anksčiau sakė, kad į Naujųjų metų sutiktuves ten buvo susirinkę apie 100 žmonių.
Praėjus kelioms valandoms po incidento, prie baro vis dar stovėjo greitosios pagalbos automobiliai, buvo matyti išdužę langai. Vietos žiniasklaida apibūdino „ore vis dar tvyrantį degimo kvapą“.
„Sukrėsti“
Institucijos pareiškė, kad dar per anksti pateikti tikslų aukų skaičių, tačiau pažymėjo, jog neatmetama, kad tarp aukų gali būti įvairių pilietybių žmonių, nes Kran Montanos kurortas yra pamėgtas turistų iš viso pasaulio.
Pirminiais Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, tarp sužeistųjų yra mažiausiai du Prancūzijos piliečiai.
Šveicarijos žiniasklaida spėjo, kad gaisras galėjo kilti dėl pirotechnikos naudojimo koncerto metu.
Policija pranešė, kad incidento vieta yra „visiškai uždaryta visuomenei“ ir kad „virš Kran Montanos įvesta skrydžių draudimo zona“.
„Vakarėlis buvo pačiame įkarštyje (...) skambėjo muzika, liejosi šampanas“, – Lozanos laikraščiui „24 heures“ pasakojo netoliese gyvenantis vietos gyventojas.
Tačiau pasklidus žiniai apie gaisrą, nerūpestinga nuotaika dingo ir žmonės pradėjo rinktis gatvėje.
„Girdėjome sirenas tolumoje. Aplink mane žmonės buvo sukrėsti, susirūpinę, tylūs“, – pasakojo jis.
„Visą naktį girdėjome sraigtasparnius“, – „24 heures“ papasakojo kitas kaimynas.
„Dėl fejerverkų iš pradžių nesupratome, kas vyksta. Tada pamatėme dūmus. Tai siaubinga, tame bare lankosi daug jaunų žmonių“, – pridūrė jis.
