„Politico“: Trumpas darytų spaudimą Rusijai, jei D7 sąjungininkai padėtų spręsti Irano klausimą

Anot pranešimo, D. Trumpas pareiškė esąs pasirengęs apsvarstyti galimybę daryti didesnį spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kad padėtų užbaigti karą prieš Ukrainą. Mainais jis nurodė, kad Jungtinėms Valstijoms reikalinga sąjungininkų parama, norint įgyvendinti su Iranu pasiektą pagrindų susitarimą dėl ugnies nutraukimo.
„Diskusijos, kurias vedėme tarpusavyje ir su JAV prezidentu – tiek oficialiuose susitikimuose, tiek neoficialiuose pokalbiuose susitikimų užkulisiuose – man suteikia tam tikrą optimizmą“, – žurnalistams sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Tuo pačiu metu diplomatai įspėjo, kad padėties nereikėtų vertinti pernelyg optimistiškai, atkreipdami dėmesį į tai, kad D. Trumpas praeityje jau yra pakeitęs savo poziciją Ukrainai palankių pareiškimų atžvilgiu.
Kaip praneša „Politico“, po to, kai sekmadienį D. Trumpas beveik valandą telefonu kalbėjosi su V. Putinu, sąjungininkai ėmė nuogąstauti, kad JAV prezidentas vėl gali versti Ukrainą daryti teritorines nuolaidas.
Tačiau, kaip pranešama, po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu ir kitais lyderiais D. Trumpas paskelbė apie planus įvesti naujų sankcijų Rusijos naftos sektoriui.
Pasak dviejų diplomatų, laukiant, kol į Ženevą atvyks JAV viceprezidentas J. D. Vance’as, kad užbaigtų derybas su Teheranu, Prancūzijoje vykusių derybų metu D. Trumpas taip pat paragino Didžiojo septyneto partnerius padėti vykdyti jo susitarimus su Iranu ir išminuoti Hormuzo sąsiaurį.
Tiesa, viešumoje D. Trumpas sumenkino Europos paramos svarbą.
„Nemanau, kad mums prireiks daug pagalbos“, – sakė jis pirmadienį.
Tačiau, kaip teigiama pranešime, už uždarų durų Baltųjų rūmų vadovas apie JAV poreikius kalbėjo atviriau.
„Ukrainos klausimu turėtų būti tam tikro lankstumo, – pridūrė vienas diplomatas. – Yra labai didelis lūkestis, kad jis palaikys Ukrainą. Būtent tai jis ir pasakė lyderiams.“
Kaip pranešė „Ukrinform“, V. Zelenskis teigė, kad Didžiojo septyneto viršūnių susitikimo metu valstybių vadovai ir ES pareigūnai išreiškė vieningą poziciją dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir būtinybės stiprinti spaudimą Kremliui.
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