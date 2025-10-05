Potvyniai Bulgarijoje nusinešė mažiausiai keturias gyvybes

Potvynius sukėlė smarkios liūtys, kurios užklupo Bulgarijos Juodosios jūros pakrantę ir privertė institucijas paskelbti nepaprastąją padėtį.
58 metų moters kūnas buvo rastas purvo klane jos namuose, o apie jos dingimą pranešė iš Rusijos atvykęs sutuoktinis.
Anksčiau skelbta apie tris žuvusius žmones per audras, kurios penktadienį siautėjo Elenitėje, kurortiniame miestelyje prie Juodosios jūros.
„Tarp aukų buvo du gelbėtojai, vienas pasienio policijos pareigūnas, o kitas – traktoriaus vairuotojas“, – Bulgarijos valstybiniam radijui sakė vidaus reikalų ministras Danielis Mitovas.
Dar vieną asmenį viešbutyje užklupo kylantis vanduo, pranešė institucijos.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti purvino vandens srautai, nešantys automobilius vienoje iš pagrindinių Elenitės gatvių.
Potvynis, kilęs penktadienį prieš pat vidurdienį, apgadino pastatus ir kelius.
Keliose Bulgarijos pietrytinėse ir šiaurės vakarinėse gyvenvietėse paskelbta nepaprastoji padėtis.
Aplinkosaugininkai jau daugelį metų perspėja apie pernelyg didelį Juodosios jūros pakrantės užstatymą, teigdami, kad tai padidina žalą stichinių nelaimių metu.
