Potvyniai Nepale ir Kinijoje: dingusiųjų skaičius auga

Naujausiais abiejų šalių duomenimis, šeštadienį dingusiųjų skaičius priartėjo prie 3 tūkst. Rasta 633 kūnų, o pranešama, kad kai kurie žuvusieji galėjo būti nunešti pasroviui net iki Indijos.
Energijos infrastruktūros projektų gausioje vietovėje Nepalo nelaimių valdymo institucijos į dingusiųjų sąrašą, kuriame jau buvo žygeivių ir piligrimų, keliavusių į šventąjį Tibeto Kailašo kalną, įtraukė dar 933 hidroelektrinių darbuotojus.
Išsigelbėjusieji teigia praradę viską. Dabar jie išgyvena skaudų laukimą, siekdami sužinoti dingusių artimųjų likimą bei galvodami apie gyvenimo kūrimą iš naujo.
„Visos gyvenvietės šalia upės buvo nušluotos. Nieko neliko“, – agentūrai AFP sakė išgyvenęs Buddhi Ramas Dangolas (Budi Ramas Dangolas).
Samjhana Thing (Samdžana Ting) teigė tris dienas laukusi žinių apie savo dingusį brolį.
„Mes nieko nežinome. Tikimės, kad jis saugioje vietoje“, – sakė ji.
Milžiniška žala
Raudonojo Kryžiaus duomenimis, trečiadienio nelaimės žala yra, o nukentėjusiųjų skaičius gali siekti 93 tūkst. Tikėtina, kad žuvusiųjų skaičius dar augs.
Gelbėtojų komandos skubėjo evakuoti gyvuosius iš paveiktų zonų, kuriose dėl plačiai paplitusios griūties ėmė stigti maisto ir vandens.
Paieškas sunkina baimė dėl galimų pakartotinių potvynių nukentėjusiose vietovėse.
Susidarę ledo ir purvo srautai suformavo didžiulius ežerus, o vienas jų kelia tiesioginę grėsmę gelbėtojams, ieškantiems likusiųjų gyvų.
Nepalo policija paragino visus gelbėtojus „nedelsiant persikelti į saugią vietą“, nurodydama gavusi informacijos, kad „Tibeto pusėje vėl pratrūko užtvanka“.
Tibete, kur informaciją teikia tik Kinijos institucijos, Pekinas dėl naujų potvynių grėsmės buvo sustabdęs gelbėjimo operaciją labiausiai nukentėjusiame Džirongo rajone, tačiau vėliau pranešė, kad pavojus sumažėjo.
Valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ šeštadienį anksti ryte pranešė, kad šioje vietovėje buvo išgelbėti du kaimo gyventojai.
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