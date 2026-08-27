Potvyniai Nepale prie sienos su Tibetu nusinešė mažiausiai 165 gyvybes, per 1 tūkst. žmonių dingo

Vaizdo stebėjimo kamerų įraše iš Kinijos pasienio pusės matyti, kaip trečiadienio rytą didžiulė purvo ir nuolaužų siena užgriūva kelių aukštų pastatą ir jį praryja, kol dešimtys žmonių apačioje bando gelbėti savo gyvybes. Srautas nušlavė autobusus ir automobilius.
Daugelis dingusiųjų yra užsienio turistai, teigė pareigūnai apie nelaimę, kurią, JAV geologijos tarnybos manymu, sukėlė ledyno griūtis, dėl kurios susidariusios nuolaužų srovės užliejo pakeliui esančias vietoves.
Cunamį primenantis vandens ir purvo srautas smogė kaimams ir miesteliams prie dviejų upių, o Nepalo policija pranešė radusi 162 kūnus.
Kitoje sienos pusėje Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad purvo nuošliaužos Trisūlio uoste Tibete nusinešė tris gyvybes, o 558 žmonės, įskaitant 260 užsieniečių, vis dar ieškomi.
Praėjus dienai po nelaimės buvo pasigesta 468 turistų, iš kurių 393 – užsieniečiai, pranešė Nepalo turizmo ministerija.
Kinijos pusėje gelbėtojai ieškojo 558 dingusiųjų, tarp jų 260 užsienio piliečių, skelbia vietos pareigūnai, kuriuos cituoja valstybinis transliuotojas CCTV.
Tarp dingusių užsieniečių buvo indų, taip pat žmonių iš Australijos, Jungtinės Karalystės, Malaizijos, Nyderlandų, Portugalijos, Pietų Afrikos, Pietų Korėjos ir JAV, nurodė Nepalo turizmo valdyba.
JAV skirs 500 tūkst. dolerių pagalbą po mirtį nešančio potvynio Nepale
JAV vyriausybė skirs 500 tūkst. dolerių pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nuo smarkių staigių potvynių Nepale, trečiadienį pranešė Valstybės departamentas.
Pagalba apims laikiną pastogę, švarų vandenį ir kitus pagalbos reikmenis. Į regioną taip pat buvo išsiųstas pagalbos nelaimių atvejais patarėjas, kuris padės organizuoti pagalbos veiksmus, teigė departamentas.
„Jungtinės Valstijos reiškia giliausią užuojautą šeimoms ir artimiesiems tų, kurie prarado gyvybes per stiprius ir staigius potvynius Nepalo Rasuvos rajone“, – teigė Valstybės departamentas.
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