Potvynio aukos Nepale laidojamos masinėse kapavietėse

„Pagrindinis mūsų prioritetas yra grąžinti visas aukas jų šeimoms, – laikraštis „Kathmandu Post“ citavo policijos atstovą. – Tačiau tais atvejais, kai vizualus atpažinimas neįmanomas, o palaikai greitai pradeda irti, turime užfiksuoti DNR profilius ir surengti orias laidotuves“.
Socialiniuose tinkluose toks sprendimas kelia prieštaringas diskusijas. Vienas nepalietis tinkle „X“ tinkle rašė: „Ar galima mokslo vardan panaikinti 3 tūkst. metų senumo mirties ritualą? 85 proc. šalies gyventojų mirties ritualas yra svarbiausias iš 16 sakramentų“.
Su Indija besiribojančio Čitvano rajono administracija jau prieš tai pranešė, kad potvynio srautai daugelį kūnų nešė ne vieną kilometrą, ir jie buvo taip stipriai suirę, kad greitai identifikuoti palaikus buvo neįmanoma. Ekspertai įspėjo dėl pavojaus visuomenės sveikatai.
Aukų skaičius tuo tarpu toliau nenumaldomai auga. Nepale ir Tibete iki šiol iš viso rasta daugiau nei 900 kūnų. Tačiau tikrasis aukų skaičius, tikėtina, yra daug didesnis. Abiejose sienos pusėse apie 4,8 tūkst. žmonių laikomi dingusiais, tarp jų yra šimtai užsieniečių.
Tarp dingusiųjų Nepale yra 592 užsienio piliečiai, taip pat 3 655 Nepalo piliečiai.
Gelbėjimo tarnybos Nepale dabar koncentruojasi į kelias hidroelektrines, kurias stipriai apgadino purvo masės. Spėjama, kad vienos iš užtvankų tunelyje gali būti įstrigę šimtai darbininkų.
Nelaimės zonoje Kinijoje gelbėjimo tarnybos stengiasi atkurti eismą svarbiame kelyje, vedančiame į šią teritoriją, kad būtų galima pristatyti sunkiąją techniką. Tačiau problemų kelia naujų nuošliaužų ir potvynių pavojus. Artimiausiomis dienomis regione prognozuojami tolesni lietūs.
Taip pat sudėtinga aprūpinti išgyvenusius žmones. Potvyniai ir nuošliaužos sunaikino svarbius kelius ir tiltus, tarp jų – svarbiausią jungtį tarp Nepalo sostinės Katmandu ir pietinių šalies regionų. Vyriausybė atidarė alternatyvius maršrutus, tačiau kai kurie iš jų yra siauri ir taip pat apgadinti.
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