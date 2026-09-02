Potvynio Nepale aukų skaičius išaugo iki 1 127

Iš iki šiol rastų kūnų iki trečiadienio ryto tik 95 buvo perduoti nukentėjusioms šeimoms, nurodė Nepalo policija. Kinijos aukų skaičius Tibeto regione jau kelias dienas siekia 16.
Praėjus savaitei po nelaimės, visas jos mastas vis dar nėra aiškus. Katastrofiškas staigus potvynis, nešęs vandenį, purvą, ledą ir nuolaužas, šlavė viską savo kelyje pasienio regione. Ekspertai mano, kad nelaimę sukėlė didžiulė ledyno griūtis Tibeto pusėje.
Aukų skaičius vien Nepale antradienį viršijo 1 tūkst., o dar daugiau nei 4,6 tūkst. žmonių dingo be žinios.
Dauguma iki šiol rastų kūnų nebuvo atpažinti. Valdžios institucijos teigė, kad gelbėtojai dažnai randa tik kaulų fragmentus ar kitokius palaikus. Tačiau, pasak pareigūnų, visi rasti kūnai gali būti atpažinti pasitelkiant DNR analizę.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) įspėjo apie ligų protrūkių riziką paveiktose teritorijose. Tai, kad daugybė perkeltųjų asmenų gyvena ankštomis sąlygomis, taip pat potvyniai ir stovintis vanduo didina infekcinių ligų plitimo riziką, pažymėjo PSO.
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