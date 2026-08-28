Potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 538

Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino penkių žmonių žūtį po trečiadienio nelaimės, tad bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543.
Daugiau nei 1 400 žmonių, tarp jų ir šimtai užsieniečių, yra dingę be žinios.
Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantys potvyniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybes, penktadienį pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba.
Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino penkių žmonių žūtį po trečiadienio nelaimės, tad bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543.
Daugiau nei 1 400 žmonių, tarp jų ir šimtai užsieniečių, yra dingę be žinios.
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