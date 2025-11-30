 Potvynių ir nuošliaužų aukų skaičius Šri Lankoje išaugo iki mažiausiai 334

2025-11-30 18:19
BNS inf.

Ciklono „Ditwah“ sukeltų potvynių ir nuošliaužų aukų skaičius Šri Lankoje išaugo iki mažiausiai 334, o beveik 400 žmonių vis dar dingę, sekmadienį pranešė Nelaimių valdymo centras.

Potvynių ir nuošliaužų aukų skaičius Šri Lankoje išaugo iki mažiausiai 334 / ISHARA S. KODIKARA / AFP nuotr.

