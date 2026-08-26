Per potvynius Nepale dingo šimtai turistų, įskaitant ir keliautojus iš Lietuvos

Nepalo policijos pasidalintuose vaizduose matyti per upę besiveržiantis potvynio vanduo, pakeliui šluojantis namus.
„Pirminiai agentūrų duomenys, gauti iš turizmo ir kelionių agentūrų, rodo, kad paveiktuose rajonuose dingo 384 keliautojai, įskaitant 291 užsienio pilietį ir 93 Nepalo piliečius“, – pranešė Nepalo turizmo valdyba ir pridūrė, kad valdžios institucijos stengiasi patikrinti keliautojų buvimo vietą.
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM) tikina, kad Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją ir žino apie šį atvejį. Tiesa, ministerija sako šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius.
„Lietuvos ambasadai Indijoje šis atvejis yra žinomas, situacija nukentėjusiame regione yra stebima. Šiuo metu neturime informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius“, – Eltai siųstame atsakyme teigė URM.
„Lietuvos konsuliniai pareigūnai yra pasirengę suteikti visą reikalingą konsulinę pagalbą Lietuvos piliečiams, jei tokie prašymai būtų gauti“, – akcentavo ministerija.
Nepalo turizmo valdybos direktorius Santoshas Panta trečiadienį Katmandu sakė naujienų agentūrai dpa, kad dauguma dingusių turistų užsieniečių yra iš Indijos, bet taip pat ir iš kitų šalių, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, Ispaniją, Lietuvą ir Vokietiją.
Staigus potvynis ir nuošliauža Nepalo ir Tibeto pasienyje pražudė mažiausiai 17 žmonių, dar beveik 400 laikomi dingusiais be žinios, trečiadienį pranešė britų transliuotojas BBC.
Įtariama, kad potvynį Himalajų Bhotekoši upėje sukėlė aukštupyje, Kinijos Tibeto autonominiame regione, išsiliejęs ledyninis ežeras, skelbia naujienų agentūra „dpa“.
„Kol kas turime patvirtintų duomenų tik apie 26 per potvynį dingusius policijos pareigūnus. Taip pat turime informacijos apie dingusius valstybės mokesčių surinkimo tarnybų pareigūnus, hidroelektrinių darbuotojus ir kitus žmones. Tačiau duomenis vis dar renkame“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė vitos policijos atstovas spaudai Abi Narayanas Kafle.
Ministras pirmininkas Balendra Shahas paskelbė, kad gelbėjimo operacijoms pasitelkta Nepalo kariuomenė ir kitos saugumo tarnybos, o į nelaimės zoną siunčiama papildomų pajėgų. Bhotekoši žemupyje gyvenantiems gyventojams išsiųstas perspėjimas dėl nelaimės.
Vietos gyventojai potvynį vadino vienu didžiausių per pastaruosius kelis dešimtmečius. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti smarkiai nuniokotos gyvenvietės prie sienos su Tibetu ir aplinkinėse vietovėse. Potvynis nuplovė kelis hidroenergetikos objektus ir tiltus.
Potvynis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas Langtango slėniu, bei kitas teritorijas, kuriomis keliauja piligrimai hinduistai.
Policijos atstovas spaudai anksčiau sakė, kad valdžios institucijos nežino žalos masto, bet įspėjo netoli upės esančius žmones persikelti kitur.
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