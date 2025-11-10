Iš prabangaus automobilio liko tik nuodėguliai: Maskvoje žuvo rusų kriptomilijonierius

Turtuolis žuvo vairuodamas savo prabangų, 350 tūkst. eurų kainavusį automobilį „Lamborghini Urus“. Mašina rėžėsi į kelio pertvarą, apsivertė ir užsiliepsnojo. Taip pat žuvo kartu su A. Dolgichu važiavęs asmuo, o dar du buvo hospitalizuoti.
„Didinome greitį, tada smūgis ir toliau blogai pamenu. Jaučiau, kaip mašina apsivertė. Pakėliau akis ir pamačiau, kad automobilis dega“, – žurnalistams pasakojo avariją išgyvenęs Nikita Tezikovas. Iš degančio automobilio jį ištraukė avarijos liudininkais tapę vilkikų vairuotojai.
Rusų televizija REN TV pranešė, kad avarijos vietoje greitis ribojamas iki 50 km/val., o A. Dolgichas lėkė 100 km/val. greičiu.
Kaip pažymi Gazeta.ru, A. Dolgichas garsėjo chuliganišku vairavimu ir vien per pastaruosius metus už tai buvo baustas daugiau nei 500 kartų.
Be to, A. Dolgichas liūdnai garsėjo įtartinomis finansinėmis operacijomis, o daugelis Rusijos bankų buvo įtraukę jį į savo juoduosius sąrašus. Teisėsauga įtarė verslininką pinigų plovimu.
