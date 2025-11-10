 Iš prabangaus automobilio liko tik nuodėguliai: Maskvoje žuvo rusų kriptomilijonierius

2025-11-10 11:21 klaipeda.diena.lt inf.

Skandalingai pagarsėjęs rusų kriptovaliutų verslininkas Aleksejus Dolgichas žuvo autoavarijoje.

Iš prabangaus automobilio liko tik nuodėguliai: Maskvoje žuvo rusų kriptomilijonierius / Maskvos prokuratūros nuotr.

Turtuolis žuvo vairuodamas savo prabangų, 350 tūkst. eurų kainavusį automobilį „Lamborghini Urus“. Mašina rėžėsi į kelio pertvarą, apsivertė ir užsiliepsnojo. Taip pat žuvo kartu su A. Dolgichu važiavęs asmuo, o dar du buvo hospitalizuoti.

„Didinome greitį, tada smūgis ir toliau blogai pamenu. Jaučiau, kaip mašina apsivertė. Pakėliau akis ir pamačiau, kad automobilis dega“, – žurnalistams pasakojo avariją išgyvenęs Nikita Tezikovas. Iš degančio automobilio jį ištraukė avarijos liudininkais tapę vilkikų vairuotojai.

Rusų televizija REN TV pranešė, kad avarijos vietoje greitis ribojamas iki 50 km/val., o A. Dolgichas lėkė 100 km/val. greičiu. 

Kaip pažymi Gazeta.ru, A. Dolgichas garsėjo chuliganišku vairavimu ir vien per pastaruosius metus už tai buvo baustas daugiau nei 500 kartų.

Be to, A. Dolgichas liūdnai garsėjo įtartinomis finansinėmis operacijomis, o daugelis Rusijos bankų buvo įtraukę jį į savo juoduosius sąrašus. Teisėsauga įtarė verslininką pinigų plovimu.

Rūtenis
Dabartinė mada dėl saugumo salelių, kuomet važiuojamoji kelio dalis susiaurėja iki minimumo, kelių ereliams patampa spąstais. kuriems 50 km. yra lyg asmeninis įžeidimas, todėl ir LT tokių vaizdų matysime vis dažniau. To žuvusio ruskio man visiškai negaila, tegul jie dvesia kuo skaitlingiau, o aš stengsiuosi įsipaišyti į tas susiaurintas gatves, nes jos iš tikrųjų sumažina viso eismo spartą, tas gal ir nėra itin gerai, bet o kur čia nuskubėsi žmogeli, taip sakant- skubėkime lėtai.
1
0
Senelis
Susidorojo kgb? Neaišku
1
-4
