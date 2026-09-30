 Prancūzijoje per mokyklų blokadas sulaikyta šimtai žmonių

Prancūzijoje per mokyklų blokadas sulaikyta šimtai žmonių

2026-09-30 07:08
BNS inf.

Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, antradienį pranešė vidaus reikalų ministras.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Prancūzijoje per mokyklų blokadas sulaikyta šimtai žmonių</span>
Prancūzijoje per mokyklų blokadas sulaikyta šimtai žmonių / AP nuotr.

Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengia protestus prie šimtų mokyklų. Jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu bei per karščius įkaitusiomis klasėmis.

„Šalies teritorijoje buvo sulaikyta 440 asmenų“, – televizijai BFMTV sakė Laurent'as Nunezas (Loranas Nunesas).

„Galutinio skaičiaus dar neturime, tačiau man pranešta, kad du trečdaliai sulaikymų baigėsi areštu policijoje“, – pridūrė jis.

Per susidūrimus nukentėjo 48 teisėsaugos pareigūnai. Kai kuriose vietose mokiniai degino šiukšlių dėžes ir svaidė į policininkus daiktus, o pareigūnai naudojo lazdas bei ašarines dujas.

„Smurtas niekada nėra teisėtas. Jokios aplinkybės nepateisina smurto“, – teigė L. Nunezas.

„Niekas nepateisina atvykimo prie institucijų protestuoti su kaukėmis, pasislėpus veidus, nešantis sviedinius ir laukiant teisėsaugos įsikišimo vien tam, kad būtų puolami pareigūnai“, – pridūrė jis, pažymėdamas, kad per susidūrimus užfiksuoti septyni atvejai, kai į pareigūnus buvo sviedžiama druskos rūgštis.

Protestai prasidėjo Il de Franso regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito ir į kitus šalies miestus.

Švietimo ministerijos duomenimis, antradienį protestai arba sutrikimai paveikė 400 mokyklų iš maždaug 3,7 tūkst. visoje šalyje.

Šiame straipsnyje:
Prancūzija
mokyklų blokadOS
protestai
vidurinės mokyklos
Nepilnamečiai
sulaikymai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų