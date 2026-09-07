Pranešama, kad Sočyje vėl užsiliepsnojo ukrainiečių dronų atakuota naftos bazė

Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.
Sočio gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti deganti ir dūmais apsipylusi naftos bazė, priklausanti Rusijos valstybinei energetikos bendrovei „Rosneft“.
Rusijos „Telegram“ kanalas „ExileNova+“ praneša, kad pareigūnai prašo vietos gyventojų užsidaryti langus dėl didelio dūmų kiekio šiame pajūrio kurorte.
Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos.
Naujausias gaisras kilo praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukrainos pajėgos surengė keletą atakų bangų prieš taikinius Sočyje, įskaitant jūrinių dronų smūgį Rusijos laivui.
Šis miestas, laikomas Rusijos elito žiemos pramogų vieta, yra maždaug už 650 km nuo Ukrainos sienos. Be to, ten yra oficiali Rusijos prezidento Vladimiro Putino vasaros rezidencija.
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