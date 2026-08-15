Pranešimai: Ukraina smogė Rusijos karinei oro bazei, iš kurios leidžiamos balistinės raketos

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Stebėsenos kanalo „Exilenova Plus“ duomenimis, po sprogimų Rusijos Žemutinio Naugardo srityje esančios oro bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai.
Pranešta ir apie sprogimus Rusijos mieste Samaroje, teigiama, kad šiai atakai buvo panaudotos ukrainiečių raketos „Flamingo“.
Tuo tarpu stebėsenos kanalas „Supernova Plus“ teigė, kad galėjo būti smogta stambiam aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui.
Samaros srities gubernatorius Viačeslavas Fedoriščevas patvirtino, kad raketos smogė regiono „pramoniniam objektui“, bet detalių nepateikė.
Institucijos vis dar aiškinasi, ar yra aukų arba kitos žalos, pridūrė V. Fedoriščevas.
Samara yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos, o Savasleikos karinė oro bazė – už maždaug 660 km nuo Ukrainos.