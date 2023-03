Prezidento patarėjas: Ukraina kontroliuoja trečdalį Bachmuto

„Kaip nustatė tarptautiniai stebėtojai, trečdalį Bachmuto kontroliuoja Ukraina“, – sakė Serhijus Leščenka prezidentūros „Telegram“ kanalu transliuotoje trumpojoje spaudos konferencijoje.

Tačiau jis neigė, kad miestas yra apgultas Rusijos pajėgų, nors neseniai vienas Rusijos padėjėjas Donecko regione, kuriame yra Bachmutas, tvirtino, kad miestas yra „praktiškai apsuptas“.

Rusijos puolimui Rytų Ukrainoje vadovaujančios privačios karinės bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas praėjusią savaitę sakė, kad jo pajėgos kontroliuoja apie 70 proc. miesto.

Bachmute, kuriame kadaise gyveno apie 70 000 žmonių, po kelis mėnesius trunkančių įnirtingų Rusijos ir Ukrainos pajėgų kovų beveik neliko civilių gyventojų.

Kyjivas sako, kad Bachmutas labai svarbus siekiant sulaikyti Rusijos pajėgas visame rytiniame fronte.

Abi šalys skyrė daug išteklių šiam mūšiui, nors analitikai sako, kad miestas neturi didelės strateginės reikšmės.

JAV įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) antradienį pareiškė, kad Rusijos pajėgos, pastarosiomis dienomis pasistūmėjusios į priekį, kontroliuoja „maždaug 65 proc.“ Bachmuto.

Praėjusią savaitę Ukraina sakė, kad jos pajėgoms „pavyko stabilizuoti padėtį“ aplink Bachmutą ir kad netrukus gali būti pradėta kontrataka prieš išsekusias Rusijos pajėgas netoli šio miesto.