„Naivuoliai“: ciniškas Lavrovo pareiškimas apie Rusijos karinius nusikaltimus

Interviu metu laidos vedėjas rėmėsi JT pranešimais, kad Rusija Ukrainoje nužudė arba sužeidė apie 50 000 civilių gyventojų, ypač per smūgius, suduotus gimdymo namams, bažnyčioms, mokykloms ir ligoninėms.
„Arba Rusijos kariuomenė siaubingai netaikli, arba jūs tikrai taikotės į civilius. Kaip čia yra?“, – S. Lavrovo paklausė televizijos laidų vedėjas.
Atsakydamas į tai, Rusijos vyriausiasis diplomatas be jokios sąžinės graužaties pareiškė, kad Rusija atakuoja tik tuos objektus, kurie yra tiesiogiai susiję su Ukrainos kariuomene.
„Mes niekada nesame puolę jūsų minėtų civilių taikinių“, – tvirtino jis, ignoruodamas daugybę ne tik Ukrainos teisėsaugos institucijų, bet ir užsienio ekspertų bei žiniasklaidos užfiksuotų faktų.
S. Lavrovas taip pat buvo paprašytas pakomentuoti smūgį, suduotą Užkarpatėje veikiančiai JAV gamyklai, kuri gamina kavos aparatus ir kitokią elektronikos įrangą. Į šį klausimą Rusijos užsienio reikalų ministras atsakė, kad apie tai esą nieko nėra girdėjęs, nors šį incidentą viešai pakomentavo net JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Kartu S. Lavrovas pareiškė, kad kai kurie žmonės „yra tikri naivuoliai, vitrinoje matydami kavos aparatą ir galvodami, kad būtent čia gaminami kavos aparatai“.
Tačiau Teksase įsikūrusi įmonė „Flex“ Ltd, kuriai ir priklauso minėtoji gamykla, anksčiau yra sakiusi, kad jos gamykla Ukrainoje „gamina tik civilinius gaminius“ ir „negamina, netiekia ir neaptarnauja jokios karinės įrangos ar su gynyba susijusių komponentų“.
Rusijos karo nusikaltimai JT duomenimis
Kaip rašė „Unian“, liepą JT generalinio sekretoriaus padėjėjas Europai, Centrinei Azijai ir Amerikai Miroslavas Jenča pareiškė, kad, JT duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios Rusija nužudė apie 13,6 tūkst. civilių ir sužeidė daugiau nei 34,1 tūkst. žmonių. Tačiau tai yra tik patikrinti duomenys, t. y. duomenys, į kuriuos neįtrauktos aukos, kurių atžvilgiu nepriklausomą patikrinimą atlikti nėra galimybių. Tai reiškia, kad į šį vertinimą neįtraukta, pavyzdžiui, dauguma žuvusiųjų Mariupolyje ir kitose okupuotose teritorijose, į kurias JT ekspertai neturi galimybės patekti.
O rugpjūčio pradžioje dienraštyje „The New York Times“ pasirodė specialiosios JT pranešėjos kankinimų klausimais Alice Edwards straipsnis, kuriame aprašoma sisteminga Rusijos karių seksualinė prievarta, kurios aukomis tampa ne tik okupuotų teritorijų civiliai gyventojai, bet ir į nelaisvę patekę Ukrainos kariai.